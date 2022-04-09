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Шольц – Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

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Шольц – Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

скриншот с видео

В Германии в очередной раз обратились к российскому президенту.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова призвал российского президента Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает dw.com.

По его словам, Владимиру Путину свойственно имперское мышление, "известное нам с XIX, XVIII, XVII и других веков".

"Ты разрушаешь будущее своей страны", — обратился глава правительства Германии к российскому президенту, выступая во время предвыборного митинга Социал-демократической партии в Любеке.

Канцлер также сказал, что виновные в военных преступлениях в Буче под Киевом должны быть наказаны.

"Такое забыть невозможно", — сказал Шольц и добавил, что Берлин и в дальнейшем будет поставлять в Украину оборонное вооружение.

Ранее стало известно, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом по поводу возможных гарантий безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

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