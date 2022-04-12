Путин сказал, до каких пор собирается воевать в Украине

Путин сказал, до каких пор собирается воевать в Украине

По словам кремлевского диктатора, "спецоперация" идет по плану.

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько будет продолжаться так называемая "спецоперация" в Украине, которая на самом деле является войной.

Об этом он сказал после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", – сказал Путин.

Напомним, 12 апреля президент РФ провел трехчасовую встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси и сообщил, что обсудил с ним формирование единого оборонного пространства обоих государств, вопросы безопасности и планы военных учений.

Отметим, что накануне журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев высказал мнение о том, сколько будут продолжаться военные действия в Украине, разделив свой прогноз на военную и политическую составляющую.

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