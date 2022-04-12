Ізраїль відмовився від участі у "Євробаченні-2022"

Ізраїльський мовник пояснив, чому було прийняте таке рішення.
Ізраїльський мовник KAN повідомив, що країна цьогоріч не буде брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення", який має відбутися у травні у Турині.
Про це мовник повідомив у Twitter.
"Наразі через страйк у міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не братиме участі в "Євробаченні" в Турині", - йдеться у повідомленні мовника.
As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.— KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022
Зазначимо, від країни цьогоріч мав поїхати на "Євробачення" співак Michael Ben David та виконати пісню I.M.
Нагадаємо, від України до Турину поїде гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania. Відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.
Україна ж виступить у першому півфіналі під номер 6.
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