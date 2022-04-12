Ізраїль відмовився від участі у "Євробаченні-2022"

Ізраїль відмовився від участі у "Євробаченні-2022"

Ізраїльський мовник пояснив, чому було прийняте таке рішення.

Ізраїльський мовник KAN повідомив, що країна цьогоріч не буде брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення", який має відбутися у травні у Турині.

Про це мовник повідомив у Twitter.

"Наразі через страйк у міністерстві закордонних справ, що стосується протоколів безпеки, ізраїльська делегація не братиме участі в "Євробаченні" в Турині", - йдеться у повідомленні мовника.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022

Зазначимо, від країни цьогоріч мав поїхати на "Євробачення" співак Michael Ben David та виконати пісню I.M.

Нагадаємо, від України до Турину поїде гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania. Відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

Україна ж виступить у першому півфіналі під номер 6.

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