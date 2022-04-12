Израиль отказался от участия в "Евровидении-2022"

Израильский вещатель объяснил, почему было принято такое решение.
Израильский вещатель KAN сообщил, что страна в этом году не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Турине.
Об этом вещатель сообщил в Twitter.
"В настоящее время из-за забастовки в министерстве иностранных дел, что касается протоколов безопасности, израильская делегация не примет участия в "Евровидении" в Турине", — говорится в сообщении вещателя.
Как теперь, ведет Ministroy of Foreign affairs strike, что последствия безопасности protocols, Israeli delegation не будет attend the Eurovision in Turin.— KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) 12 апреля 2022
Отметим, от страны в этом году должен был поехать на "Евровидение" певец Michael Ben David и исполнить песню I.M.
Напомним, от Украины в Турин поедет группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.
Украина выступит в первом полуфинале под номер 6.
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