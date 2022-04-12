Michael Ben David должен был представлять Израиль на "Евровидении-2022" / instagram.com/michaelbdd

Израиль отказался от участия в "Евровидении-2022"

Израиль отказался от участия в "Евровидении-2022"

Израильский вещатель объяснил, почему было принято такое решение.

Израильский вещатель KAN сообщил, что страна в этом году не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в Турине.

Об этом вещатель сообщил в Twitter.

"В настоящее время из-за забастовки в министерстве иностранных дел, что касается протоколов безопасности, израильская делегация не примет участия в "Евровидении" в Турине", — говорится в сообщении вещателя.

Как теперь, ведет Ministroy of Foreign affairs strike, что последствия безопасности protocols, Israeli delegation не будет attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) 12 апреля 2022

Отметим, от страны в этом году должен был поехать на "Евровидение" певец Michael Ben David и исполнить песню I.M.

Напомним, от Украины в Турин поедет группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

Украина выступит в первом полуфинале под номер 6.

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