Немцев заставляли выкапывать могилы евреев

После общей победы и суда над верхушкой путинского рейха. Придется денацифицировать 140 миллионов россиян. Или наоборот – нацифицировать?

Как это происходило в ХХ веке и что нужно делать сейчас, в сюжете в ТСН.

«Эта программа – денацификации, демилитаризации, признание границ – теперь должна касаться, прежде всего, России. Сейчас Россия превратилась абсолютно в нацистское государство», – убежден украинский журналист.

Денацификация фашистской Германии была огромным проектом стран-победителей. В 1945 уже никто не питал иллюзий, что «виновен только Гитлер, немцы ни в чем не виноваты». Напротив – американский президент открыто обвинил в бесчинствах рейха – всех немцев. "Немецкий народ должен понять, что вся нация участвовала в беззаконии, в заговоре против современной цивилизации", — отмечал Рузвельт.

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В 1945 году даже после появления информации о концлагерях и холокосте 20% немцев оставались убежденными нацистами. В стране насчитывалось 8 с половиной миллионов членов национал-социалистической партии. Как сказал первый канцлер ФРГ Аденауэр – других немцев у меня нет. Главной проблемой демократического строительства с участием бывших нацистов был трудный выбор – нужно было либо всех уничтожить, либо привлечь на свою сторону. Поэтому 12 Нюренбергских действий над главными преступниками рейха стали лишь началом денацификации.

Возможно, канцлер Германии Олаф Шольц, ртом которого озвучивался тезис невиновности русского народа, забыл опыт родителей. Которые очевидно прошли через жерла фильтрационной системы, изыскивавшей нацистских преступников. Все взрослые немцы были вынуждены отвечать на 131 вопрос из специальной анкеты.

На западе Германии показательно амнистировали только солдат Вермахта – иначе виновным пришлось бы считать все взрослое население рейха. В каждой земле ФРГ создали министерство политического освобождения, а в каждом городе трибунал по денацификации.

А теперь самое важное: даже немцев, которых признали невиновными, заставляли раскапывать братские могилы, чтобы перезахоронить евреев, убитых нацистами за 12 лет. Многих принудительно возили в концлагеря – там бывшие арийцы теряли сознания от разрушительной правды. Лишь через 25 лет такой денацификации поддержка Гитлера в Германии упала до 2%, а канцлер Германии смог приехать в Польшу, чтобы встать на колени и попросить прощения.

Но дерашизация России – это, кроме всего вышеупомянутого, еще и нацификация – то есть ряд национальных революций. Когда каждый россиянин будет вынужден вспомнить, что на самом деле он прежде всего – мордвин, чуваш, башкир или удмурт. «Россия – полиэтническая, там проживает более 100 национальностей. Все, что находится вокруг Москвы – это разнообразные финно-венгерские племена. Вепсы, мордва, мэр, башкиры, удмутры. Все они включены в эту параигму «русского мира». Для того чтобы провести дерашизацию – не знаю как правильно срок подобрать – нужно разрушить этот комплекс – единого русского народа – должно сработать восстановление национальных государственностей, восстановление национальных культур», — отмечает историк Василий Павлов.

После падения "Путинского рейха" придется денацифицировать миллионы россиян

Денацификация Германии, которую Гитлер с Геббельсом травили пропагандой 15 лет, не завершена и сегодня. Дерашизация России, по оптимистическим подсчетам, может занять два поколения. То есть 40 лет миллионы бывших россиян будут фактически заново учиться видеть мир – равноправный, без собственного величия, исключительности и права на уничтожение соседних народов.

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