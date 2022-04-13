"Бавария" сенсационно вылетела из Лиги чемпионов

"Вильярреал" оставил позади "мюнхенцев"

Во вторник, 12 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" дома сыграла вничью "Вильярреалом" – 1:1 .

Счет матча открыл на 52-й минуте Роберт Левандовски. Гости сумели ответить лишь за две минуты до конца – отличился Самуэль Чуквуэзе.

Благодаря минимальной победе в первом матче "желтая субмарина" пробилась в полуфинал турнира.

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