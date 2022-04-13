Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 12 апреля: список

В РФ продолжают настаивать в том, что оккупанты "не убивали" гражданских в украинских городах.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 12 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
- Как заявляет министерство обороны России, "Украина не желает обеспечивать безопасность выхода иностранных судов из своих портов", необходимую для дальнейшей дискредитации армии РФ. Предостерегаем: это – фейк!
- В своем выступлении Путин назвал "трагедией то, что происходит в Украине", обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения и заявил, что "Россию невозможно изолировать". Предостерегаем: это – манипуляция!
- Минобороны РФ утверждает, что украинские власти дали указание "заблокировать Ирпень для съемок псевдодоказательств вины России в гибели людей". В то же время пропагандисты РФ заявили, что Россия "неоднократно представяла доказательства, разоблачающие фейк в украинской Буче, методично и аргументированно объясняла, что это подтасовка, а переданные документы по Буче будут изучать спецслужбы". Предостерегаем: это – фейк!
"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.
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