Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 12 апреля: список

Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 12 апреля: список

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

В РФ продолжают настаивать в том, что оккупанты "не убивали" гражданских в украинских городах.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 12 апреля.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

  • Как заявляет министерство обороны России, "Украина не желает обеспечивать безопасность выхода иностранных судов из своих портов", необходимую для дальнейшей дискредитации армии РФ. Предостерегаем: это – фейк!
  • В своем выступлении Путин назвал "трагедией то, что происходит в Украине", обвинил Киев в публичном отказе выполнять Минские соглашения и заявил, что "Россию невозможно изолировать". Предостерегаем: это – манипуляция!
  • Минобороны РФ утверждает, что украинские власти дали указание "заблокировать Ирпень для съемок псевдодоказательств вины России в гибели людей". В то же время пропагандисты РФ заявили, что Россия "неоднократно представяла доказательства, разоблачающие фейк в украинской Буче, методично и аргументированно объясняла, что это подтасовка, а переданные документы по Буче будут изучать спецслужбы". Предостерегаем: это – фейк!

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Следующая публикация