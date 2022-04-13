Стартовала посевная кампания: правительство упростило регистрацию сельхозтехники

Кабмин также предоставил аграриям льготное финансирование в целом уже на 3,5 млрд. грн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство 12 приняло решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники.
Об этом премьер сказал в своем видеообращении.
"Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн", – сообщил Шмигаль.
"На сегодняшнем заседании правительства приняли решение по максимальному упрощению регистрации сельхозтехники. Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались", – добавил он.
Напомним, Кабмин также выделил миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в частях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.
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