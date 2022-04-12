Шмигаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата в ЕС

Украина сейчас работает над опросником.
После начала полномасштабной войны Кабинет министров Украины определил 9 ключевых направлений работы. Один из них – получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Об этом во время обращения 12 апреля сообщил Денис Шмигаль.
"Также встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен заполнить, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", — сказал он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, за сколько времени Украина подготовит ответы в опроснике относительно членства в ЕС.
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