Шмигаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата в ЕС

Шмигаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата в ЕС

Украина сейчас работает над опросником.

После начала полномасштабной войны Кабинет министров Украины определил 9 ключевых направлений работы. Один из них – получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом во время обращения 12 апреля сообщил Денис Шмигаль.

"Также встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен заполнить, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, за сколько времени Украина подготовит ответы в опроснике относительно членства в ЕС.

Читайте также:

"Проведена спецоперация благодаря СБУ": Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме: Арахамия сообщил детали

Путин сказал, пока собирается воевать в Украине