Стартувала посівна кампанія: уряд спростив реєстрацію сільгосптехніки

Кабмін також надав аграріям пільгове фінансування загалом вже на 3,5 млрд грн.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд 12 ухвалив рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки.
Про це прем’єр сказав у своєму відеозверненні.
"В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн", – повідомив Шмигаль.
"На сьогоднішньому засіданні уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися", – додав він.
Нагадаємо, Кабмін також виділив мільярд гривень на відновлення інфраструктури у частинах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.
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