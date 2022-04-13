"Баварія" сенсаційно вилетіла з Ліги чемпіонів

"Вільярреал" лишив позаду "мюнхенців"

У вівторок, 12 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" вдома зіграла внічию "Вільярреалом"- 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на 52-й хвилины Роберт Левандовскі. Гості зуміли відповісти лише за дві хвилини до кінця - відзначився Самуель Чуквуезе.

Завдяки мінімальній перемозі у першому матчі, "жовта субмарина" пробилася до півфіналу турніру.

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