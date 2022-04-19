В Одессе ВСУ сбили беспилотник оккупантов, снимавший объекты инфраструктуры

Украинские воины сбили вражеский беспилотник, круживший над Одессой.

Российский беспилотник "Орлан-10" пытался совершить разведывательную деятельность инфраструктурных объектов города.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь".

"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 18 апреля, в российской армии на один беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего, это был "Орлан-10", стало меньше. Его сбили в небе над Одесской областью Воздушные Силы ВСУ. Беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня осуществлял воздушную разведку.

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