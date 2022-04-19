Арестович рассказал, когда закончатся ракетные удары по Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дает ответ на вопрос: когда или как остановить ракетные удары по украинским городам.

Ракетные удары враг будет производить до последнего дня войны. Более того, используя крылатые ракеты воздушного базирования, которые Украина передала РФ по результатам Будапештского меморандума.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире совместного телемарафона.

Арестович добавил, что по этому вопросу не должно быть иллюзий. Опасных мест в Украине пока нет.

"Это надо понимать. Поэтому, если вы слышите воздушную тревогу, не надо пренебрегать, а идти к укрытию, или по крайней мере выполнять правило двух стенок: одна стена наружная, другая – внутренняя. Это должно быть или коридор. или ванная комната, если не успеваете к бомбоубежищу. Здесь не должно быть иллюзий", — сказал Арестович.

Что касается количества и наличия ракетного запаса в РФ, советник главы Офиса президента не назвал точного количества, но сказал, что ракет у врага очень много.

"Они бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. И таких ракет у них еще сотни. Учитывая, что в ракетном залпе обычно у них 5-12 ракет, не более, мы можем посчитать. сколько ракет у них осталось еще", — добавил он.

По его словам, часть ракетного арсенала россияне оставят для "страшной войны с НАТО". Но, по меньшей мере, месяц кафиры будут бить ракетами по городам Украины.

"Здесь мы должны избавиться от никаких иллюзий", — добавил Арестович.

Напомним, в Запорожской области кафиры готовят провокации: зарисовывают букву Z на технике и устанавливают флаг Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.