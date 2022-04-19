Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по Україні

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович дає відповідь на запитання: коли чи як зупинити ракетні удари по українських містах.

Ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. Ба більше, використовуючи крилаті ракети повітряного базування, що зокрема Україна передала РФ за результатами Будапештського меморандуму.

Про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі спільного телемарафону.

Арестович додав, що з цього питання не має бути ілюзій. Небезпечних місць в Україні наразі немає.

"Це треба розуміти. Тому, якщо ви чуєте повітряну тривогу, не треба нехтувати, а йти до укриття, або принаймні виконувати правило двох стінок: одна стіна зовнішня, інша - внутрішня. Це має бути або коридор. або ванна кімната, якщо не встигаєте до бомбосховища. Тут не має бути ілюзій", - сказав Арестович.

Щодо кількості та наявності ракетного запасу в РФ радник очільника Офісу президента не назвав точної кількості, але сказав, що ракет у ворога дуже багато.

"Вони б'ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати. скільки ракет в них залишилось ще", - додав він.

За його словами, частину ракетного арсеналу росіяни залишать для "страшної війни із НАТО". Але щонайменше місяць окупанти будуть бити ракетами по містах України.

"Тут ми маємо позбавитися жодних ілюзій", - додав Арестович.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України.

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