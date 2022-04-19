Через часті обстріли РФ у Харкові закрили кладовища: перелік

Через часті обстріли РФ у Харкові закрили кладовища: перелік

У Харкові через російські обстріли закрили для відвідування цвинтарі.

Через обстріли російських окупантів людей у Харкові закликають не відвідувати кладовища. Внаслідок обстрілів путінських армійців вже зруйновано десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

Про це повідомили у Харківській міськраді з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства.

"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", — сказано у повідомленні.

За інформацією департаменту, для поховання померлих доступні всі кладовища, окрім двох — "Сосни" та №17.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли храм у Харкові.

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