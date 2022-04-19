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Из-за частых обстрелов РФ в Харькове закрыли кладбища: перечень

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Из-за частых обстрелов РФ в Харькове закрыли кладбища: перечень

pixabay.com

В Харькове из-за российских обстрелов закрыли для посещения кладбища.

Из-за обстрелов российских оккупантов людей в Харькове призывают не посещать кладбища. В результате обстрелов путинских армейцев уже разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете с ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", обслуживающее СКП "Завещание". Из-за частых обстрелов" закрыты для посещения", — говорится в сообщении.

По информации департамента, для захоронения умерших доступны все кладбища, кроме двух — "Сосны" и №17.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли храм в Харькове.

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