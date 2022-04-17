В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Жукову — фото, видео

Теперь на этом месте красуется надпись "Слава Украине" и герб.

По Украине продолжают демонтировать остатки советских памятников и постаментов, напоминающих о России.

На этот раз в городе Харьков снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову, установленному на проспекте Григоренко.

Теперь на постаменте красуется надпись "Слава Украине" и герб.

По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, демонтаж бюста провели военные.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", — информирует чиновник.

Отметим, что во Львове демонтировали советскую символику на Холме Славы. Несколько дней назад в Тернополе был демонтирован рядянский символ — самолет "миг-17". А в Ровно демонтировали памятник с советской техникой – на Холме Славы пушки развернут на Москву.

Читайте также: