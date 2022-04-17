США могут признать действия России в Украине геноцидом

12 апреля президент США Байден впервые назвал действия РФ в Украине геноцидом.

Собранные доказательства, по всей вероятности, подтвердят слова президента США Джо Байдена о том, что действия России в Украине являются геноцидом.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет "Голос Америки".

Она отметила, что для того чтобы американское правительство официально признало события в Украине геноцидом, может потребоваться много времени. При этом Нуланд убеждена, что слова Байдена получат правовое подтверждение.

"Я считаю, что то, как президент Байден это назвал, в конечном итоге подтвердят доказательства. В конце концов, происходящее там — не случайность. Это намеренное решение России и ее сил разрушить Украину и ее гражданское население", — отметила Нуланд.

Напомним, 12 апреля президент США Байден впервые назвал действия РФ в Украине геноцидом. Байден дал понять, что обвиняет российского президента Владимира Путина в геноциде в Украине.

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