В США изучают опыт ВСУ в войне против России

В США изучают опыт ВСУ в войне против России

В военных учениях участвуют около 4,5 тыс. солдат из 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии.

В США начались военные учения. Американские военные изучают ведение войны ВСУ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В калифорнийском Национальном учебном центре Минобороны США начались масштабные учения, которые проходят по сценарию с использованием ситуаций, которые наблюдаются в Украине после российского вторжения.

Инструкторы Армии США готовят солдат к возможным предстоящим боям с большим противником, таким как Россия или Китай.

В ближайшие недели, согласно сценарию учений, военнослужащие будут учиться приемам борьбы с врагом, который хочет уничтожить город ракетными залпами для дальнейшего захвата.

"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки. Российско-украинский опыт очень убедительная для нашей армии иллюстрация того, насколько важна будет информационная сфера. Мы говорили об этом около пяти. лет. Но на самом деле мы видим, насколько невероятно сильным оказался Зеленский. Это мировая война, которую реальный мир может увидеть и наблюдать в режиме реального времени", — сказала в интервью "Ассошиэйтед Пресс" министр Армии США Кристин Вормут.

В военных учениях участвуют около 4,5 тыс. солдат из 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии.

Напомним, что в РФ в связи с нежеланием участвовать в "специальной военной операции" на территории Украины, в апреле военнослужащими по контракту было совершено более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей, временно находящихся на полигонах Западного военного округа.