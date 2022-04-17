У США вивчають досвід ЗСУ у війні проти Росії

У США вивчають досвід ЗСУ у війні проти Росії

У військових навчаннях беруть участь близько 4,5 тис. солдатів з 2-ї бригади 1-ї кавалерійської дивізії.

У США розпочалися військові навчання. Американські військові вивчають ведення війни ЗСУ.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У каліфорнійському Національному навчальному центрі Міноборони США розпочалися масштабні навчання, що відбуваються за сценарієм з використанням ситуацій, які спостерігаються в Україні після російського вторгнення.

Інструктори Армії США готують солдатів до можливих майбутніх боїв із великим противником, таким як Росія чи Китай.

Найближчими тижнями, згідно зі сценарієм навчань, військовослужбовці навчатимуться прийомів боротьби з ворогом, який хоче знищити місто ракетними залпами для подальшого захоплення.

"Я думаю, що зараз вся армія справді дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки. Російсько-український досвід — дуже переконлива для нашої армії ілюстрація того, наскільки важливою буде інформаційна сфера. Ми говорили про це близько п'яти років. Але насправді ми бачимо, наскільки неймовірно сильним виявився Зеленський. Це світова війна, яку реальний світ може побачити та спостерігати у режимі реального часу", — сказала в інтерв'ю "Ассошіейтед Прес" міністр Армії США Крістін Вормут.

У військових навчаннях беруть участь близько 4,5 тис. солдатів з 2-ї бригади 1-ї кавалерійської дивізії.

Нагадаємо, що у РФ у зв'язку з небажанням брати участь у “спеціальній військовій операції” на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було здійснено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу.