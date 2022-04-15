США не вірять, що на крейсері "Москва" під час затоплення була ядерна зброя

США не вірять, що на крейсері "Москва" під час затоплення була ядерна зброя

США спостерігали за російськими військовими на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї.

Сполучені Штати не вірять, що російський крейсер "Москва", який 14 квітня потонув у Чорному морі після того, як ЗСУ його підбили, мав ядерну зброю. Про це свідчать останні оцінки американської розвідки.

Про це повідомили CNN двоє високопоставлених американських чиновників, які ознайомлені з розвідкою США.

Зазначається, що США спостерігали за російськими військовими на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень.

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Один високопоставлений чиновник США вважає, враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, то таке розміщення на борту ядерної зброї "було б особливо незвичайним".

Раніше керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко припустив, що на найбільшому військовому судні РФ "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.

Нагадаємо, на ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. За даними російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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