"Москва" потонула: у Росії офіційно визнали, що крейсер пішов під воду

"Москва" потонула: у Росії офіційно визнали, що крейсер пішов під воду

Ракетний крейсер "Москва" став найдорожчою військовою технікою, яку підбили Збройні сили України.

У Міноборони Росії заявили, що крейсер "Москва", підбитий ЗСУ, потонув під час шторму в Чорному морі.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на Міністерство оборони Росії.

"При буксируванні крейсера "Москва" до порту призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. Під час шторму корабель потонув", - йдеться в офіційній заяві.

За повідомленням Росії, орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. Увесь екіпаж нібито було евакуйовано на інші кораблі Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє українська влада. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

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