"Москва" затонула: в России официально признали, что крейсер ушел под воду

"Москва" затонула: в России официально признали, что крейсер ушел под воду

Ракетный крейсер "Москва" стал самой дорогой военной техникой, подбитой Вооруженными силами Украины.

В Минобороны России заявили, что крейсер "Москва", подбитый ВСУ, затонул во время шторма в Черном море.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Министерство обороны России.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. Во время шторма корабль затонул", — говорится в официальном заявлении.

По сообщению России, ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. Весь экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота РФ.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщают украинские власти. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

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