На Сході та Півдні України перебувають 65 батальйонних тактичних груп РФ - Пентагон

Росія планує ввести на територію України ще додаткові БТГ.

Перші російські війська, які покинули північ України, почали з’являтися на півночі та сході Донбасу, готуючись, як очікується, до нового наступу.

Про це заявив у четвер, 14 квітня, високопоставлений представник оборони США, передає CNN.

За словами представника оборонного відомства США, Росія планує найближчими днями ввести на територію України ще додаткові БТГ.

"Вони вже мають значну кількість сил в регіоні. Ми оцінюємо, що всередині самої України є всього 65 оперативних батальйонно-тактичних груп. І вони насправді перебувають в тих східних і південних частинах України. За межами південної та східної України операційних БТГ немає... Вони спробують ввести додаткові групи протягом найближчих днів", - зауважив американський високопосадовець.

Також читайте Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств у Бучі

Варто зазначити, що середня кількість особового складу такої групи - близько 700 осіб, тоді можна говорити про близько 45 тисяч російських військових.

Читайте також: