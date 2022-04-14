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На Сході та Півдні України перебувають 65 батальйонних тактичних груп РФ - Пентагон

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На Сході та Півдні України перебувають 65 батальйонних тактичних груп РФ - Пентагон

Associated Press

Росія планує ввести на територію України ще додаткові БТГ. 

Перші російські війська, які покинули північ України, почали з’являтися на півночі та сході Донбасу, готуючись, як очікується, до нового наступу. 

Про це заявив у четвер, 14 квітня, високопоставлений представник оборони США, передає CNN.

За словами представника оборонного відомства США, Росія планує найближчими днями ввести на територію України ще додаткові БТГ. 

"Вони вже мають значну кількість сил в регіоні. Ми оцінюємо, що всередині самої України є всього 65 оперативних батальйонно-тактичних груп. І вони насправді перебувають в тих східних і південних частинах України. За межами південної та східної України операційних БТГ немає... Вони спробують ввести додаткові групи протягом найближчих днів", - зауважив американський високопосадовець.

Варто зазначити, що середня кількість особового складу такої групи - близько 700 осіб, тоді можна говорити про близько 45 тисяч російських військових. 

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