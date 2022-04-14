У Гостомелі змінили тривалість комендантської години

Її подовжили ще на 6 днів.

На території Гостомеля, що на Київщині, змінили тривалість комендантської години.

Так, її подовжили ще на 6 днів. У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня.

Про це написав у Telegram голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня. На Київщині ж комендантська година з 21:00 14 квітня до 6:00 15 квітня.

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Протягом цього часу діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

"Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам'ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних "сюрпризів". Рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій. Щоб не наражати мешканців на небезпеку, ми змушені посилювати деякі заходи. Також звертаюся до кожного, хто тимчасово виїхав за межі області. Не поспішайте повертатися! Поки триває розмінування територій – зберігається загроза для мирного населення. Дотримуйтеся рекомендацій влади та бережіть себе", – прокоментував Павлюк.

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