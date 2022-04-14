В Гостомеле изменили продолжительность комендантского часа

Его продлили еще на 6 дней.

На территории Гостомеля Киевской области изменили продолжительность комендантского часа.

Так, его продлили еще на 6 дней. В населенных пунктах Гостомельского поссовета он будет действовать с 18:00 14 апреля до 6:00 20 апреля.

Об этом написал в Telegram глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

На территории Иванковского поссовета – ежедневно с 20:00 до 6:00 с 13 по 18 апреля. На Киевщине комендантский час с 21:00 14 апреля до 6:00 15 апреля.

За это время действует запрет на заезд в населенный пункт, пребывание на улице и в других общественных местах без специальных пропусков.

"Хотя наши силы обороны отстояли Киевщину от захватчика, на память о боевых действиях осталось много взрывоопасных "сюрпризов". Спасатели и правоохранители проводят планомерную работу по разминированию территорий. Чтобы не подвергать жителей опасности, мы вынуждены усиливать некоторые меры. Также обращаюсь к каждому, кто временно выехал за пределы области. Не спешите возвращаться! Пока продолжается разминирование территорий — сохраняется угроза для мирного населения. Следуйте рекомендациям властей и берегите себя", — прокомментировал Павлюк.

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