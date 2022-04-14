"Аталанта" с Малиновским вылетела из Лиги Европы в шаге от полуфинала

"Аталанта" с Малиновским вылетела из Лиги Европы в шаге от полуфинала

"Бергамаски" уступили "РБ Лейпциг".

В четверг, 14 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Аталанта" дома проиграла "РБ Лейпциг" – 0:2 .

На 18-й минуте Кристофер Нкунку по передаче Конрада Лаймера вывел "быков" вперед. Несмотря на преимущество по количеству ударов и владению мячом, бергамаски все никак не могли сравнять счет. В конце поединка Хуан Муссо сфолил в собственной штрафной, а Нкунку с 11-метровой отметки забил второй гол своей команды.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и ушел с поля на 58-й минуте.

В первом поединке команды сыграли вничью, потому судьбу полуфиналиста Лиги Европы определила именно вторая встреча. "РБ Лейпциг" уверенно двигается в полуфинал еврокубка, где он встретится с победителем пары "Брага" – "Рейнджерс".

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