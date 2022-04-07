"Аталанта" не удержала победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

"Аталанта" не удержала победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

"Бергамаски" сыграли вничью с "РБ Лейпцигом".

В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "РБ Лейпциг" – 1:1 .

Счет матча открыл на 17-й минуте Луис Муриэль, но немцы сумели отыграться во второй половине встречи – отличился Вилли Орбан.

Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в запасе.

Ответный матч состоится через неделю, 14 апреля, в Бергамо.

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