"Аталанта" не удержала победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

"Бергамаски" сыграли вничью с "РБ Лейпцигом".
В четверг, 7 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги Европы "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "РБ Лейпциг" – 1:1.
Счет матча открыл на 17-й минуте Луис Муриэль, но немцы сумели отыграться во второй половине встречи – отличился Вилли Орбан.
Украинец Руслан Малиновский провел весь матч в запасе.
Ответный матч состоится через неделю, 14 апреля, в Бергамо.
Читайте также:
"Вильярреал" сенсационно победил "Баварию" в Лиге чемпионов
Феерия Бензема: "Реал" в ярком матче победил "Челси" в Лиге чемпионов
Яремчук не спас: "Бенфика" уступила на своем поле "Ливерпулю" в Лиге чемпионов