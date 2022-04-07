"Аталанта" не втримала перемогу у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи

"Аталанта" не втримала перемогу у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи

"Бергамаски" зіграли внічию з "РБ Лейпциг".

У четвер, 7 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Аталанта" на виїзді зіграла внічию з "РБ Лейпциг" - 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Луїс Муріель, але німці зуміли відігратися у другій половині зустрічі - відзначився Віллі Орбан.

Українець Руслан Малиновський провів весь матч у запасі.

Матч у відповідь відбудеться за тиждень, 14 квітня, в Бергамо.

Читайте також:

"Вільярреал" сенсаційно переміг "Баварію" у Лізі чемпіонів

Феєрія Бензема: "Реал" у яскравому матчі переміг "Челсі" у Лізі чемпіонів

Яремчук не врятував: "Бенфіка" поступилася на своєму полі "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів