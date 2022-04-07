"Аталанта" не втримала перемогу у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи

"Бергамаски" зіграли внічию з "РБ Лейпциг".
У четвер, 7 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Аталанта" на виїзді зіграла внічию з "РБ Лейпциг" - 1:1.
Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Луїс Муріель, але німці зуміли відігратися у другій половині зустрічі - відзначився Віллі Орбан.
Українець Руслан Малиновський провів весь матч у запасі.
Матч у відповідь відбудеться за тиждень, 14 квітня, в Бергамо.
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