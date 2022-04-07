Україна запровадить ембарго на торгівлю товарами з РФ – Шмигаль

Від початку війни Україна вже повністю припинила імпортні та експортні операції з Росією.

Уряд України запровадить ембарго на торгівлю товарами з країною-агресоркою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

За словами Шмигаля, Україна від початку війни повністю припинила імпортні та експортні операції з Росією. Ембарго на торгівлю товарами з РФ лишається лише задокументувати.

"Під час наради обговорили з президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовими рішеннями, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин з державою-агресором", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозвернення Денис Шмигаль повідомив, що Україна починає поетапну відбудову звільнених від окупантів міст. Першою чергою, будуть відновлювати критичну енергетичну інфраструктуру.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

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