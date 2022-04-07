Украина введет эмбарго на торговлю товарами из РФ – Шмыгаль

С начала войны Украина полностью прекратила импортные и экспортные опирации в Россией.

Правительство Украины введет эмбарго на торговлю товарами со страной-агрессоркой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

По словам Шмыгаля, Украина с начала войны полностью прекратила импортные и экспортные операции с Россией. Эмбарго на торговлю товарами из РФ остается только задокументировать.

"В ходе совещания обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос введения Украиной эмбарго на торговлю товарами из РФ. Украина полностью остановила импортные и экспортные операции с государством-агрессором с начала войны. В ближайшее время закрепим это правительственными решениями, чтобы всем была понятна необратимость расторжения наших отношений с государством-агрессором", — отметил министр.

Напомним, в этом же видеообращении Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает поэтапное восстановление освобожденных от оккупантов городов. В первую очередь, будут восстанавливать критическую энергетическую инфраструктуру.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

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