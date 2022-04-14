Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2021/22

Поединки пройдут в среду, 27 апреля.

В среду, 13 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)

Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в среду, 27 апреля.

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