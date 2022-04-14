Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов-2021/22

Поединки пройдут в среду, 27 апреля.
В среду, 13 апреля, состоялись последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
После них стали известны все полуфиналисты турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.
Пары 1/2 финала Лиги чемпионов
- "Манчестер Сити" (Англия) – "Реал" (Испания)
- "Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Поединки полуфинала турнира состоятся через две недели, в среду, 27 апреля.
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