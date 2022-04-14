Визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

Поєдинки відбудуться у середу, 27 квітня.
У середу, 13 квітня, відбулися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Після них стали відомі всі півфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.
Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
- "Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
- "Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)
Поєдинки півфіналу турніру відбудуться за два тижні, у середу, 27 квітня.
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