Визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

Поєдинки відбудуться у середу, 27 квітня.

У середу, 13 квітня, відбулися останні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Після них стали відомі всі півфіналісти турніру. До наступнії стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.

Пари 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

"Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)

Поєдинки півфіналу турніру відбудуться за два тижні, у середу, 27 квітня.

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