У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога

У Київській, Волинській, Львівській областях ввечері 14 квітня оголошена повітряна тривога.
У Києві, Київській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях ввечері 14 квітня оголошена повітряна тривога.
Громадян просять пройти в укриття!
Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. В Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями ракета влучила біля нежитлового приміщення. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих.
Своєю чергою Верховна Рада на засіданні 14 квітня ухвалила проєкт постанови 7276, яким визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.
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