Трюдо вслід за Байденом назвав агресію РФ проти України геноцидом

Канадський прем'єр вважає, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності за його воєнні злочини.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид".
Про це інформує NDTV.
"Я вважаю, що абсолютно правильним, що все більше і більше людей говорять і використовують слово "геноцид" з точки зору того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін (в Україні. – Ред.)", – сказав Трюдо.
Таким чином канадський прем'єр став одним з перших світових лідерів, який використав цей термін щодо російської агресії.
"Ми бачили бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", – наголосив він і додав, що РФ обстрілює обстрілює цивільних людей, невійськові об'єкти, зокрема лікарні та вокзали.
Трюдо зазначив, що Канада була однією з перших країн, яка розпочала процес у Міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його воєнні злочини.
"Це – воєнні злочини, за які відповідальний Путін. Це – злочини проти людяності", – підсумував канадський прем'єр.
Нагадаємо, президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.
Раніше повідомлялося, що Канада відправить до Європи евакуаційні рейси за українськими біженцями.
Читайте також: