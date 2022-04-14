Трюдо вслід за Байденом назвав агресію РФ проти України геноцидом

Трюдо вслід за Байденом назвав агресію РФ проти України геноцидом

Канадський прем'єр вважає, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності за його воєнні злочини.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид".

Про це інформує NDTV.

"Я вважаю, що абсолютно правильним, що все більше і більше людей говорять і використовують слово "геноцид" з точки зору того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін (в Україні. – Ред.)", – сказав Трюдо.

Таким чином канадський прем'єр став одним з перших світових лідерів, який використав цей термін щодо російської агресії.

"Ми бачили бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", – наголосив він і додав, що РФ обстрілює обстрілює цивільних людей, невійськові об'єкти, зокрема лікарні та вокзали.

Трюдо зазначив, що Канада була однією з перших країн, яка розпочала процес у Міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його воєнні злочини.

"Це – воєнні злочини, за які відповідальний Путін. Це – злочини проти людяності", – підсумував канадський прем'єр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

Раніше повідомлялося, що Канада відправить до Європи евакуаційні рейси за українськими біженцями.

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