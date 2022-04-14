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Трюдо вслід за Байденом назвав агресію РФ проти України геноцидом

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Трюдо вслід за Байденом назвав агресію РФ проти України геноцидом

Канадський прем'єр вважає, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності за його воєнні злочини.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид".

Про це інформує NDTV.

"Я вважаю, що абсолютно правильним, що все більше і більше людей говорять і використовують слово "геноцид" з точки зору того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін (в Україні. – Ред.)", – сказав Трюдо.

Таким чином канадський прем'єр став одним з перших світових лідерів, який використав цей термін щодо російської агресії.

"Ми бачили бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", – наголосив він і додав, що РФ обстрілює обстрілює цивільних людей, невійськові об'єкти, зокрема лікарні та вокзали.

Трюдо зазначив, що Канада була однією з перших країн, яка розпочала процес у Міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його воєнні злочини.

"Це – воєнні злочини, за які відповідальний Путін. Це – злочини проти людяності", – підсумував канадський прем'єр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден уперше заявив, що вважає геноцидом дії Росії в Україні.

Раніше повідомлялося, що Канада відправить до Європи евакуаційні рейси за українськими біженцями.

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