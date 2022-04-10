Канада відправить до Європи евакуаційні рейси за українськими біженцями

Канада відправить до Європи евакуаційні рейси за українськими біженцями

Крім того, Канада допоможе біженцям грошима і забезпечить двотижневе проживання у готелі після прильоту.

Канада відправить кілька чартерних рейсів для українських біженців, які хочуть виїхати з Європи.

Про це розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє The Washington Post.

"Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів", — сказав Трюдо.

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Також він пообіцяв, що українським біженцям, які цього потребують, забезпечать до двох тижнів проживання у готелі після прильоту. Крім того, Канада надасть короткотермінову фінансову підтримку, "щоб допомогти біженцям стати на ноги".

"Коли насильство змушує людей покинути свої домівки, важливо упевнитися, що вони забезпечені всім необхідним, поки поселяються на новому місці", — зазначив канадський прем’єр-міністр.

На завершення Трюдо оголосив про виділення додаткових 100 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні. Він нагадав, що Канада є домом для другої за чисельністю української громади у світі.

Нагадаємо, що Зеленський поспілкувався з Трюдо і подякував Канаді за фінансову підтримку.

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