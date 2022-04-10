Канада отправит в Европу эвакуационные рейсы за украинскими беженцами

Канада отправит в Европу эвакуационные рейсы за украинскими беженцами

Кроме того, Канада поможет беженцам деньгами и обеспечит двухнедельное проживание в отеле по прилету.

Канада отправит несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы.

Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает The Washington Post.

"Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов", — сказал Трюдо.

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Также он пообещал, что нуждающимся украинским беженцам обеспечат до двух недель проживания в отеле после прилета. Кроме того, Канада предоставит краткосрочную финансовую поддержку, "чтобы помочь беженцам встать на ноги".

"Когда насилие вынуждает людей покинуть свои дома, важно удостовериться, что они обеспечены всем необходимым, пока поселяются на новом месте", — отметил канадский премьер-министр.

В завершение Трюдо объявил о выделении дополнительных 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Он напомнил, что Канада является домом для второй по численности украинской общины в мире.

Напомним, что Зеленский пообщался с Трюдо и поблагодарил Канаду за финансовую поддержку.

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