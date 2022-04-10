Россияне используют в Украине самодельные взрывные устройства — британская разведка

Также известны факты массовых убийств мирного населения россиянами, использование гражданских заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают использовать в Украине самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

"Российские войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения, в частности, резервуар с нитратной кислотой в Рубежном", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что после ухода российских войск с севера Украины остались доказательства нападения на некомбатантов (входящие в состав вооруженных сил лица, которые непосредственного участия в военных действиях не принимают. К ним относятся медицинский и духовный персонал, интенданты, военные корреспонденты). — Ред.)

Также известны факты массовых убийств мирного населения россиянами, использование гражданских заложников в качестве живого щита и минирование гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в Киев непредсказуемо прибыл премьер Британии Джонсон.

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