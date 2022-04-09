Борис Джонсон заявил, что для Украины собрано еще 1,5 млрд евро помощи

Борис Джонсон заявил, что для Украины собрано еще 1,5 млрд евро помощи

Британия хочет оказать помощь с разминированием украинских населенных пунктов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что недавно для Украины собрали 1,5 миллиарда евро.

Об этом политик сказал во время совместного с украинским президентом Владимиром Зеленским брифинга, состоявшегося 9 апреля. Также, британский премьер заявил, что и дальше будет поддерживать нашу страну.

"Мы предоставим экономическую поддержку Украине и военную помощь. И мы действительно оказываем такую помощь. Мы собрали более 1,5 млрд евро с партнерами в течение недавнего мероприятия для того, чтобы привлечь их для поддержки Украины. Мы хотим либерализовать в торговле с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем", – отметил Джонсон.

Также он добавил, что Британия хочет оказать помощь с разминированием, чтобы избавиться от мин и ловушек, которые оставляют после себя российские солдаты.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон сделали заявления для представителей СМИ по итогам встречи

Напомним, Джонсон восхищен мужеством и героизмом украинцев, защищающих свою страну от российских оккупантов. Он считает, что "мир нашел новых героев".

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