Посол ЕС вернулся в Киев

Европейский Союз решил вернуть свое представительство в Украине, которое после 24 февраля эвакуировали в польский город Ряшев, обратно в Киев.

Евросоюз реил вернуть свое представительство в Украине, которое после 24 февраля эвакуировали в польский город Ряшев, обратно в Киев.

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Так, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас вернулся в столицу.

Об этом он сообщил в Twitter.

Он запостил фото флага ЕС и написал: "Перво-наперво".

First things first. pic.twitter.com/DwVtX8FE06 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) 9 апреля 2022

Затем Матти Маасикас опубликовал совместное фото с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, который все время находился в Киеве, несмотря на ракетные обстрелы и военные действия в пригородах столицы.

"Мне есть много чему поучиться у единого Посла, который все это время находился в Киеве. Слава Бартошу Цихоцкому", — написал Маасикас.

Had so much to learn from the only Ambassador который had always stayed in Kyiv. Kudos @B_Cichocki https://t.co/tw7B6kN1d3 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) 9 апреля 2022

Напомним, 5 апреля все сотрудники посольства Турции, которые перед началом российского вторжения выехали в Черновцы, вернулись в Киев и выполняют свою дипломатическую работу.

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