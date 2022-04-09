Посол ЄС повернувся до Києва

Європейський Союз вирішив повернути своє представництво в Україні, яке після 24 лютого евакуювали до польського міста Ряшів, назад до Києва.
Єврсоюз вирішив повернути своє представництво в Україні, яке після 24 лютого евакуювали до польського міста Ряшів, назад до Києва.
Тож посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас повернувся до столиці.
Про це він сам повідомив у Twitter.
Він запостив фото прапора ЄС і написав: "Найперше".
First things first. pic.twitter.com/DwVtX8FE06— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 9, 2022
Потім Матті Маасікас опублікував спільне фото з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким, який весь час продовжував перебувати у Києві, незважаючи ракетні обстріли та воєнні дії в передмістях столиці.
"Мені є багато чому повчитися у єдиного Посла, який завжди перебував у Києві. Слава Бартошу Ціхоцькому", - написав Маасікас.
Had so much to learn from the only Ambassador who had always stayed in Kyiv. Kudos @B_Cichocki https://t.co/tw7B6kN1d3— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 9, 2022
Нагадаємо, 5 квітня усі співробітники посольства Туреччини, які перед початком російського вторгнення виїхали до Чернівців, повернулися назад до Києва і виконують свою дипломатичну роботу.
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