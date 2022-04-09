Італійські дипломати після Великодня повернуться до Києва

Італійські дипломати після Великодня повернуться до Києва

Протягом останнього місяця диппредставництво працювало зі Львова.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що італійські дипломати повернуться до Києва вже після Великодня.

Про це повідомляє La Repubblica.

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"Після Великодня посольство Італії в Києві знову відкриється, у світі повинна переважати дипломатія", — заявив очільник італійського МЗС.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну посольство Італії працювало зі Львова.

Нагадаємо, від 7 квітня, у Києві запрацювали 11 маршрутів приватних перевізників. Крім того, у Києві на Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Також відновлює роботу швидкісний трамвай № 3.

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