Итальянские дипломаты после Пасхи вернутся в Киев

Итальянские дипломаты после Пасхи вернутся в Киев

В течение последнего месяца диппредставительство работало со Львова.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские дипломаты вернутся в Киев уже после Пасхи.

Об этом сообщает La Repubblica.

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"После Пасхи посольство Италии в Киеве снова откроется, в мире должна преобладать дипломатия", — заявил глава итальянского МИД.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России в Украину посольство Италии работало со Львова.

Напомним, с 7 апреля, в Киеве заработали 11 маршрутов частных перевозчиков. Кроме того, в Киеве на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Также возобновляет работу скоростной трамвай №3.

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