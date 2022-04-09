Итальянские дипломаты после Пасхи вернутся в Киев

В течение последнего месяца диппредставительство работало со Львова.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские дипломаты вернутся в Киев уже после Пасхи.
Об этом сообщает La Repubblica.
"После Пасхи посольство Италии в Киеве снова откроется, в мире должна преобладать дипломатия", — заявил глава итальянского МИД.
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России в Украину посольство Италии работало со Львова.
Напомним, с 7 апреля, в Киеве заработали 11 маршрутов частных перевозчиков. Кроме того, в Киеве на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Также возобновляет работу скоростной трамвай №3.
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