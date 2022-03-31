Италия на год разрешит проживание беженцам из Украины.

Италия на год разрешит проживание беженцам из Украины.

У украинцев будет доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Италия принимает беженцев из Украины и готова предоставить им вид на жительство сроком на 1 год.

Об этом сообщает Euractiv.

В Италии украинские беженцы могут жить в течение года. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги в среду, 30 марта.

"Документ устанавливает механизм временной защиты и помощи для прибывающих из Украины беженцев", — говорится в документе.

Разрешение даст украинцам, приехавшим в Италию, доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Выдавать годовые визы будет полиция Италии. Также каждый беженец будет получать в Италии максимум три месяца выплаты в размере 300 евро.

Напомним, что более 10 миллионов украинцев, в том числе более половины детского населения Украины, покинули свои дома с начала войны в прошлом месяце. Из них 6,5 миллиона являются внутриперемещенными лицами, а 3,9 миллиона пересекли границы с соседними странами.