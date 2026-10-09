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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Судья ВАКС по делу Тимошенко о подкупе может уволиться - СМИ

После новой жалобы САП и заявления о вмешательстве в правосудие появилось его новое обращение в ВРП.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко / © Getty Images

Судья Высшего антикоррупционного суда по делу Юлии Тимошенко о подкупе народных депутатов Олег Ткаченко может уволиться. Об этом пишет Bankova Mail, передает УНИАН.

Отмечается, что Высший совет правосудия зарегистрировал новый материал №3038/0/6-26 с участием судьи ВАКС Олега Ткаченко. При этом адвокат Ростислав Кравец сообщил, что, по неофициальной информации, речь идет о заявлении на увольнение по собственному желанию.

В то же время, документального подтверждения этого пока нет.

Вместе с тем Bankova Mail напоминает, что 7 августа САП подала новую дисциплинарную жалобу на Ткаченко, проверку которой продлили в сентябре.

А 1 сентября сам судья обратился в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Отмечено, что судья Олег Ткаченко рассматривает дело Юлии Тимошенко о предполагаемом подкупе народных депутатов. 7 июля он отказал прокурору САП в продлении процессуальных обязанностей Тимошенко. Теперь Тимошенко не обязана информировать САП о своих передвижениях по Украине и за границу. Из ограничений, введенных в него в рамках расследования дела, где оно является обвиняемым, остался лишь залог в 33 млн грн.

Напомним, в начале года Тимошенко разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым ею, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

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