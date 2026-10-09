Суддя ВАКС у справі Тимошенко про підкуп може звільнитися - ЗМІ

Юлія Тимошенко / © Getty Images

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Суддя Вищого антикорупційного суду у справі Юлії Тимошенко про підкуп народних депутатів Олег Ткаченко може звільнитися. Про це пише Bankova Mail, передає УНІАН.

Зазначається, що Вища рада правосуддя зареєструвала новий матеріал №3038/0/6-26 за участю судді ВАКС Олега Ткаченка. При цьому адвокат Ростислав Кравець повідомив, що, за неофіційною інформацією, йдеться про заяву на звільнення за власним бажанням.

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Водночас документального підтвердження цього наразі немає.

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Разом з тим Bankova Mail нагадує, що 7 серпня САП подала нову дисциплінарну скаргу на Ткаченка, перевірку якої продовжили у вересні.

А 1 вересня сам суддя звернувся до Вищої ради правосуддя із повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Зазначено, що суддя Олег Ткаченко розглядає справу Юлії Тимошенко про ймовірний підкуп народних депутатів. 7 липня він відмовив прокурору САП у продовженні процесуальних обов'язків Тимошенко. Тепер Тимошенко не зобовʼязана інформувати САП про свої пересування Україною і за кордон. Із обмежень, запроваджених до неї в рамках розслідування справи, де вона є обвинувачуваною, лишилася лише застава в 33 млн грн.

Нагадаємо, на початку року Тимошенко викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних нею, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

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