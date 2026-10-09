Поліс ОСЦПВ по-новому: автоцивілка Basic / Standard / MAX від hotline.finance

Реклама

Сервіс онлайн-страхування hotline.finance вирішив змінити підхід до вибору ОСЦПВ та розділив пропозиції на три рівні — Basic, Standard і MAX. Вони відрізняються обсягом додаткового сервісу та підтримки, які водій отримує разом із полісом. Такий підхід у формуванні пропозиції обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів абсолютно новий та унікальний для страхового ринку України.

Також читайте: що таке автоцивілка Basic, Standard і MAX на hotline.finance

Реклама

Автоцивілка Basic: коли потрібен просто поліс

Базовий варіант ОСЦПВ зі страховим покриттям відповідно до законодавства України. До цієї категорії належать стандартні масові програми страхових компаній.

Реклама

Головна особливість — мінімум додаткового супроводу. Якщо після оформлення потрібно внести зміни до договору, повернути кошти до початку його дії, анулювати поліс або вирішити інше питання, водій звертається безпосередньо до страхової компанії.

Фактично це варіант для тих, кому потрібна передусім обов’язкова автоцивілка без розширеного сервісу.

Автоцивілка Standard: коли не хочеться самостійно вирішувати всі питання

Наступний рівень — Standard. Тут до поліса додається супровід hotline.finance.

Команда сервісу допомагає з поверненням коштів до початку дії поліса та внесенням змін до чинного договору. Також клієнт може отримати консультацію щодо страхового відшкодування та допомогу в комунікації зі страховою компанією.

Реклама

Це може бути особливо корисно після ДТП, коли крім самого страхового випадку водієві доводиться розбиратися з документами, процедурою звернення та подальшими діями.

Standard також передбачає 2% бонусу від hotline.finance, а вартість автоцивілки можна розділити на платежі строком до трьох місяців.

Автоцивілка MAX: максимальна підтримка від hotline.finance

Найбільше додаткових можливостей передбачає MAX — авторська програма hotline.finance.

Крім супроводу з питань поліса та страхового відшкодування, клієнт отримує пріоритетну підтримку сервісу та 5% бонусу від вартості поліса. Оплату можна розділити на строк до шести місяців.

Реклама

Окремий блок можливостей стосується ситуацій, з якими автомобіліст може зіткнутися після ДТП. MAX передбачає кешбек до 5 000 грн на послуги евакуатора та ще до 5 000 грн на юридичні послуги.

Є й окрема опція для тих, хто продає автомобіль, — кешбек до 1 000 грн.

Навіщо ділити автоцивілку на три рівні

Логіка нової системи полягає в тому, щоб водій ще до оплати розумів не лише, скільки коштує ОСЦПВ і яка компанія його страхує, а й що відбудеться після купівлі поліса, якщо знадобиться допомога.

У Basic більшість подальших питань клієнт вирішує безпосередньо зі страховиком. У Standard частину комунікації та сервісних питань допомагає закривати hotline.finance. MAX додає до цього пріоритетну підтримку, більший бонус і компенсацію окремих витрат, пов’язаних із ДТП.

Таким чином, ціна перестає бути єдиним параметром порівняння автоцивілки.

Поліс — у смартфоні навіть без інтернету

Незалежно від вибраного варіанта, після оформлення ОСЦПВ поліс надходить на електронну пошту та автоматично зберігається в мобільному застосунку hotline.finance.

У застосунку документ доступний офлайн, тому відкрити дані страховки можна навіть без підключення до інтернету.

Новини партнерів