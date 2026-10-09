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Напад у Монако на Єрмолаєва не був "санкціонованим", - Жикович
Жикович стверджує, що Анастасія Березовська – жінка, яку зафіксувала камера під час встановлення бомби в Монако, – була його "агентом".
Підозрюваний у замаху на українського мільйонера Вадима Єрмолаєва екс-працівник СБУ із СІЗО Віталій Жикович дав інтервʼю ВВС, в якому звинуватив у замовленні вбивства ГУР, передає УНІАН.
Жикович називає себе "фрілансером" Служби безпеки України (СБУ) і стверджує, що Анастасія Березовська – жінка, яку зафіксувала камера під час встановлення бомби в Монако, – була його "агентом".
Через тиждень після вибуху тіло Березовської було виявлено в лісі на захід від Києва з вогнепальними пораненнями в голову. Однак Жикович наполягає, що не відправляв її вбивати і не вбивав її сам.
Його заарештували й звинуватили у її вбивстві разом із діючим офіцером розвідки ГУР Владиславом Реутом. Спочатку Реут зізнався слідчим і привів їх до неглибокої могили. Але через кілька днів у суді він змінив свої показання, звинувативши в усьому Жиковича, зазначає BBC.
Жикович стверджує, що Владислав Реут, якого він називає "босом", "запропонував операцію" в Монако проти Вадима Єрмолаєва. Він розумів, що це офіційна місія. Мовляв, це було помстою за "фінансування анексії Криму":
"Як повідомив мені Реут, цю операцію […] було санкціоновано та схвалено начальством Реута, яке служило в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони"
Водночас, на останньому судовому засіданні щодо продовження запобіжного, на якому з журналістів були лише ВВС, Жикович зазначив, що Реут насправді сказав йому, що напад у Монако не був "санкціонованим".
"Хтось із цивільних доручив цю операцію", – сказав Жикович, не надавши жодних пояснень.
Тоді суддя перебив його, нагадавши, що він виступає на відкритому судовому засіданні.
Раніше Вадим Єрмолаєв, який пережив вибух біля своєї квартири в Монако, заявив, що досі не розуміє, хто і навіщо намагався його вбити. В інтерв'ю CNN він відкинув версію про особистих ворогів і припущення, що замах могла замовити його родина чи держава.