Австралия вводит налог 35% на весь импорт из России и Беларуси

Австралия вводит налог 35% на весь импорт из России и Беларуси

Решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.

Австралия введет дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет DCN.

"Правительство Австралии принимает дальнейшие меры по увеличению экономических затрат для России после ее незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси", — говорится в заявлении.

Решение вступит в силу с 25 апреля в дополнение к действующим сейчас общим ставкам пошлины.

Моррисон подчеркнул, что Австралия солидарна с Украиной в борьбе против агрессии России.

"Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает призывать Россию прекратить свое неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину", — сказал он.

Напомним, Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов.

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