"Нет, ты клади": у Путина выдали новые "детали" разговора с Трампом, которые взорвали Сеть

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

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После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина украинский сегмент социальной сети Threads наполнился мемами. Причиной стало заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что в конце разговора ни один из лидеров не хотел первым положить трубку. Украинцы иронизируют над поведением президентов, сравнивая их с влюбленной парой, которая ничего не видит вокруг себя.

ТСН.ua собрал самые актуальные мемы об общении американского и российского президентов.

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не может раскрыть все подробности телефонного разговора Путина с Трампом. В то же время он поделился одной деталью, которая быстро стала поводом для шуток в соцсетях.

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«Во время разговора Путина и Трампа никто не хотел первым положить трубку», — сказал Ушаков.

© из соцсетей

Именно эта особенность завершения разговора вызвала бурную реакцию среди украинских пользователей Threads. В соцсети начали распространяться мемы, в которых общение двух президентов изображается как свидание влюбленной пары, которая никак не может расстаться.

© из соцсетей

В мемах пользователи проводят параллели между поведением Трампа и Путина и известным клоунским номером «Асисяй», пародирующим разговор влюбленной пары.

© из соцсетей

Ироничные посты высмеивают демонстративную дружелюбие двух политиков, которые, судя по комментарию Кремля, не спешили завершать общение.

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© из соцсетей

За юмором скрывается и политическая критика. Украинцев возмущает тон отношений между президентом США и главой государства-агрессора, которое уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины.

На фоне российских атак и призывов Киева усилить давление на Москву такая демонстрация взаимной привязанности воспринимается многими украинцами как неуместная. Поэтому мемы о «влюбленных голубках» превратились не только в шутки о телефонном этикете, но и в способ выразить возмущение политикой Вашингтона в отношении Кремля.

© из соцсетей

Отдельным поводом для критики стали предыдущие положительные высказывания Трампа о договоренностях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Президент США также поблагодарил Путина за соответствующие шаги.

© из соцсетей

Эти заявления вызывают особое раздражение в Украине, где подчеркивают, что доходы России от экспорта энергоресурсов помогают финансировать её военную машину.

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В соцсетях Трампа обвиняют в готовности заигрывать с российским президентом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Критики считают, что стремление договариваться с Москвой и публично благодарить Путина выглядит кощунством в условиях российской агрессии против Украины.

Напомним, что США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.

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